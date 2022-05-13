أخبار اليمن : الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ احمد الحميدي

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الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ احمد الحميدي

يعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / احمد حسين الحميدى، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع . الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ احمد الحميدييعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / احمد حسين الحميدى، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع . وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد خالد واكرم أحمد حسين الحميدي، وإخوانهم، وإلى إخوان الفقيد، وكافة أفراد الاسرة بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء ، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وانا اليه راجعون"

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