شاهد .. بعد طلاقه من ياسمين صبري.. الكشف عن هوية حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة .. لن تصدقوا من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد طلاقه من ياسمين صبري.. الكشف عن هوية حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة .. لن تصدقوا من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الاعلامي اللبناني إيلي باسيل عن هويّة حبيبة رجل الاعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ الجديدة من بعد طلاقه من الممثلة ​ياسمين صبري​.



وقال إيلي إنها شابة من "كوسوفو" تبلغ من العمر 29 عاماً تدعى مورينا تاراكو، تعيش في اسطنبول، حيث لديها عيادة تجميلية خاصة بها، وقد تعرّف إليها أبو هشيمة عبر أصدقاء مصريّين مشتركين.



الجدير ذكره أن الاعلامي إيلي باسيل كان قد تحدث لمرّات عديدة السنة الماضية عن فشل العلاقة الزوجية للثنائي أبو هشيمة - صبري وقرب انفصالهما عن بعضها البعض، الا انهما وبالاخصّ صبري كانت دائمة الإصرار على عدم تأكيد الموضوع، واعتماد سياسة النفي بطريقة غير مباشرة، حتى بانت أخيراً حقيقة وضع علاقتهما الهشّة التي لم تعمّر أكثر من سنتين.