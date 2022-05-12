شاهد .. طلبوا من أشرف حكيمي رأيه بكل صراحة في الفرعون محمد صلاح فصدمت إجابته الكل ولم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من أشرف حكيمي رأيه بكل صراحة في الفرعون محمد صلاح فصدمت إجابته الكل ولم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف لاعب نادي باريس سان جيرمان، والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، عن رأيه في نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.



وقال حكيمي في تصريحات صحفية عقب خروج المنتخب المغربي أمام منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت قبل أشهر في الكاميرون ” محمد صلاح كان هو المدرب الحقيقى داخل الملعب ، كان يعطى التعليمات بالهجوم والدفاع لزملائه ، أنه حقا لاعب رائع ، مبروك لهم الفوز والتأهل “.

وأضاف أشرف حكيمى قائد منتخب أسود الأطلسي أن منتخب مصر فريق منظم ورائع وأنهم يستحقون التأهل.

وكان محمد صلاح، نجم منتخب مصر حرص على مواساة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب، بعد مباراة الفراعنة والأسود. وفازت مصر على المغرب بنتيجة 2 ـ1 في المباراة التي جمعت المنتخبيت، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. وتوجه صلاح نحو حكيمي بعد نهاية لقاء ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، وحرص على مواساته بعد توديع الأسود للنهائيات.