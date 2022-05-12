أخبار اليمن : تسجيل 112 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 112 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 112 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى أربع غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي التجسسي على حيس والجبلية وتحليقُ طائرات تجسسيةً في أجواءِ حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا استحداثُ تحصيناتٍ قتالية في حيس، و24 خرقًا بقصفٍ مدفعيٍّ وعشرات الخروق بالأعيرة النارية المختلفة

