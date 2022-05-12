شاهد .. فنانة شهيرة لم تستطع الانجاب ومن حبها لزوجها زوجته من امرأة أخرى.. لن تصدق ما حدث بعدها ! .. من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة لم تستطع الانجاب ومن حبها لزوجها زوجته من امرأة أخرى.. لن تصدق ما حدث بعدها ! .. من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

عبلة السينما المصرية، لقب اشتهرت به الفنانة الراحلة كوكا، بعد تقديمها 4 أفلام عن معشوقة الصحراء التي هام بها عنترة بن شداد، ولكن قبل أن تقف الممثلة السمراء أمام الكاميرات لتجسيد الشخصية، كانت على موعد مع حملة صحفية تسخر من وزنها الزائد.

ولدت كوكا في القاهرة عام 1917، لأب كان ضابطًا من السودان، وأم مصرية، وشكلت ثنائيا ناجحا مع المخرج نيازي مصطفى، كشفت كواليس الحملة التي تعرضت لها عام 1948، قبل وقوفها أمام الفنان سراج منير، لتقديم فيلم "عنتر وعبلة", في حوار صحفي.

وقالت "كنت استعد لتصوير فيلم (عنتر وعبلة) حين لاحظ مخرج الفيلم زوجي نيازي مصطفى، أنني ازدادت سمنة، وأشار علي بإتباع ريجيم خاص في الغذاء، حتى لا تؤثر السمنة على مظهري".

وأضافت "وكان موعد التصوير قد اقترب، فحاولت التخلص من السمنة، مهما كلفني الأمر، إلا أنني كنت لا أحتمل الحرمان من الأطعمة الشهية التي أفضلها".

كوكا تابعت "ولما يئس نيازي من إقناعي بالمحافظة على الريجيم، برغم اقتراب موعد التصوير، تركني لشأني، ولم يناقشني بعد ذلك في الموضوع".

وتابعت "فوجئت في اليوم التالي، بإحدى المجلات الفكاهية الواسعة الإنتشار حينذاك، وهي تنشر النكات عن سمنتي، وازدياد وزني، وكررت النشر بنكت جديدة في الإعداد التالية، حتى أصبحت أنافس رفيعة هانم في مجال التربية على السمينات".

كوكا التي قدمت شخصية "عبلة" في 4 أفلام، أضافت: وانتقلت النكات من صفحات المجلة الساخرة، إلى ألسنة القراء، وضايقني جدا أن أكون محل سخرية الناس، وضحكهم، فقررت أن التزم بالريجيم، حتى اتخلص من كل زيادة في وزني، ولم يمضي أسبوعان، حتى أصبحت في رشاقة الغزال، وكفت المجلة عن نشر فكاهاتها عني".

وتكشف النجمة السمراء عن مفاجأة صدمتها، وتقول: "وانتهى تصوير الفيلم، وإذا بي أكتشف أن زوجي المخرج نيازي مصطفى، هو الذي أوعز بهذه الحيلة ضدي، حتى يضطرني للمحافظة على الريجيم".

الفنانة كوكا واسمها الحقيقي، ناجية إبراهيم بلال، بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في الإستوديوهات كمونتيرة وهناك تعرفت على المخرج نيازي مصطفى، جسدت دور البدوية في 16 فيلمًا سينمائيًا.

، قدمت كوكا شخصية "عبلة" حبيبة عنترة في 4 أفلام، وهي"عنتر وعبلة"، مع سراج منير، و"عنتر يغزو الصحراء" أمام فريد شوقي، وفاخر فاخر، وبعدها بعام أمام فريد شوقي مرة أخرى في فيلم "عنتر بن شداد" ، وفي عام 1964، قدّم نفس طاقم العمل فيلم "بنت عنتر"، وجميعها من إخراج نيازي مصطفى.

قصة الحب التي جمعت كوكا و المخرج نيازي مصطفى، ظهرت قوتها عندما فوجئت بأنها لن تستطيع الإنجاب، إذ طلبت منه أن يتزوج من أخرى تستطيع الإنجاب، وبعد إصرار وافق نيازى على الزواج من أخرى فاختار الراقصة نعمت مختار، لكنه لم يستطع الاستمرار في هذه الزيجة طويلًا، فقرر الانفصال عنها والعودة إلى صاحبة قصة الحب الوحيدة في حياته وهي كوكا، خاصة بعد علمه بإصابتها بمرض السرطان، فظل معها حتى توفيت في 29 يناير عام 1979.