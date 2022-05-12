شاهد .. منى زكي تعترف أمام الملأ ولأول مرة بصفة لاتحبها في نفسها.. وهكذا يتعامل معها أحمد حلمي !!

انت الان تتابع خبر منى زكي تعترف أمام الملأ ولأول مرة بصفة لاتحبها في نفسها.. وهكذا يتعامل معها أحمد حلمي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت النجمة منى زكى خلال لقاء لها فى أحد البرامج، عن أكثر الصفات التى لا تحبها فى نفسها وهى العصبية، ومع الوقت لم تعد تظهر عليها بفضل زوجها الفنان أحمد حلمى الذى ساهم فى تغييرها كثيرا.

ولكن الآن أصبحت تكبت كل شىء بداخلها قائلة: "هو يا حبيبى من كتر ما هو كول وأنا بحاول أرتقى لمستواه بقى الموضوع جوايا أكتر ما بيطلع ودا سخيف العصبية بتخلينى أغلط وبتسبب أمراض كتير مش بس الاكتئاب والتوتر والقلق".

وأكدت أنها تخلصت من العصبية بممارسة اليوجا ولعب الرياضة، وتدريبات تنفس وتعلم الرقص وكلها أمور تساعدها للتخلص من الطاقة السلبية والخروج من أى حالة نفسية تدخل فيها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة منى زكي، كان فيلم أصحاب ولا أعز والذي أثار جدلاً واسعا، أما الفنان أحمد حلمي فكان آخر أعماله فيلم واحد تاني والذي تم طرحه قبل أيام، أفلام عيد الفطر.