شاهد .. بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. هذا ما يفعله أحمد أبو هشيمة مع فنانة عربية فائقة الجمال.. لن تصدق من هي ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. هذا ما يفعله أحمد أبو هشيمة مع فنانة عربية فائقة الجمال.. لن تصدق من هي ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تداولت وصفحات فنية على شبكات التواصل الاجتماعي منشوراً يفيد بمتابعة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الممثلة وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي، بعد أيام قليلة على انفصاله عن النجمة المصرية ياسمين صبري.

والمقرحي من أبرز نجمات ليبيا الشابات، وقدّمت بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار "بنت العز" و"عسل مغشوش" و"سجل"، كما شاركت في برامج عدة مثل "التجربة الليبية".

وكانت مصادر مقرّبة من صبري وأبو هشيمة قد أكدت في تصريحات صحافية صحة الأخبار المتداولة عن انفصالهما، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادَل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالودّ للآخر.

وفي أول تعليق له بعد انفصاله عن صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعته، كتب أبو هشيمة عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" قائلاً: "أنا لا أخسر أبداً... إما أن أربح أو أتعلّم".