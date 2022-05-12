شاهد .. مين من الممثلات كنت بتحبها بس مكنش ينفع ؟؟ .. محمود قابيل أجاب بكل جرأة وأحرق قلب هذا الفنان الشهير؟!

انت الان تتابع خبر مين من الممثلات كنت بتحبها بس مكنش ينفع ؟؟ .. محمود قابيل أجاب بكل جرأة وأحرق قلب هذا الفنان الشهير؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان محمود قابيل، عن إعجابه الشديد بالفنانة ميرفت أمين خلال تصوير فيلم حب تحت المطر، إلا أنه نفى ما تردد عن زواجه منها.

وقال محمود قابيل فيي حوار سابق إن ميرفت أمين لم تكن سبباً لخلافه مع زوجها السابق الفنان حسين فهمي، وأن إعجابه بها في فترة تصويرهم فيلم «الحب تحت المطر»، عام 1975، لم يكن سبباً للخلاف بينهما.

وحرص أيضاً محمود قابيل على نفي شائعة زواجه من الفنانة ميرفت أمين، بعد مشاركتهما في الفيلم، وقال إنه أحب ميرفت أمين بالفعل، واعترف لها بهذا الحب، وكانت بينهما علاقة حب وإعجاب متبادل، وانتهى الأمر بينهما على ذلك.

وأوضح أن ميرفت أمين خلال هذه المرحلة كانت على علاقة بالفنان حسين فهمي، الذي كان متزوجاً وقتها من زوجته الأولى.

وكشف قابيل عن سبب خلافه مع المخرج حسين كمال، الذي كان يتولى إخراج فيلم «الحب تحت المطر» الذي جمعه بالفنانة ميرفت أمين، وقال إن سبب خلافهما في الأيام الأخيرة من تصوير الفيلم، يعود إلى أن حسين كمال كان لا يفضل خوض تجربة فنية، أبطالها على علاقة.