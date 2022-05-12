شاهد .. قارنوا بين ثروة أحلام وثروة ياسمين صبري ففاجأت النتيجة الصادمة !! ثراء هذه النجمة فاحش وجنوني ولا يقارن بأحد !!

انت الان تتابع خبر قارنوا بين ثروة أحلام وثروة ياسمين صبري ففاجأت النتيجة الصادمة !! ثراء هذه النجمة فاحش وجنوني ولا يقارن بأحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

كدت مصادر إعلامية أن ثروة الفنانة المصرية ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار.

في المقابل تناقلت وسائل إعلامٍ عربية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير عن موقع Celebrity Net Worth تفاصيل تتعلق بثروة الفنانة أحلام الشامسي التي تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها.

وقالت الوسائل نقلاً عن الموقع "إن أحلام لديها طائرة خاصة تسافر بها ، ولديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن ، لديها أسطول من السيارات أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها".

وأضافت الوسائل " المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار".

وختمت الوسائل نقلها بالتاكيد على أن "أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار".