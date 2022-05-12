شاهد .. نجم مسلسل قيامة عثمان يخون زوجته مع فتاة شديدة الجمال.. وزوجته تقرر الطلاق !! (صورة)

انت الان تتابع خبر نجم مسلسل قيامة عثمان يخون زوجته مع فتاة شديدة الجمال.. وزوجته تقرر الطلاق !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أكتشفت زوجة الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت بأنه يخونها مع حسناء رائعة استمرت علاقته معها لمدّة أربع سنوات، فقررت الطلاق.

شغل هذا الخبر العديد من الأتراك والمتابعين في العالم العربي، بعد ظهور عن صورة لحسناء جميلة تقف إلى جانبه، حيث قال البعض إنّها حبيبته التي يخون زوجته معها منذ أربع سنوات.

لم يأخذ هذا الخبر أي اهتمام من قبل بوراك، أو حتى من قبل زوجته الممثلة التركية الشهيرة فهرية أفجين.

فخمن البعض أنّه إمّا كشفته وهما على درب الطلاق، أو أنّها تعلم بأنّ ما قيل لا يتعدّى كونه شائعة لفّقتها الصحف التركية للحصول على نسبة مشاهدات أعلى.