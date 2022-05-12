شاهد .. صدمة مزلزلة.. خلاف بين زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد وأهله يظهر إلى العلن.. غادرا الكويت !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر صدمة مزلزلة.. خلاف بين زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد وأهله يظهر إلى العلن.. غادرا الكويت !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

يبدو أن الخلافات قد بدأت تظهر إلى العلن بين زوجة نجم اليوتيوب الوليد مقداد وأهله، حيث قام الزوجان بمغادرة الكويت إلى تركيا بشكلٍ سريع.

في التفاصيل، نشر نجم قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​الوليد مقداد​ فيديو مع زوجته المدعوّة ​نور غسان​ على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مغادرته الكويت إلى تركيا. وتحدّث فيه عن أنّهما سيذهبان برحلة استجمام لرؤية الطبيعة، بعيدًا عن الحياة الروتينية.

هذا الأمر دفع ببعض المتابعين للاعتقاد أنّ هناك مشاكل كبيرة قد حصلت بين الكنة (زوجة الوليد مقداد) وأهله، ما دفع الوليد للذهاب في رحلة لتغيير الجوّ.

من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ خلافات عائلة الوليد مقداد قد ظهرت إلى العلن من جديد، حيث نشب الخلاف الأخير بينه وبين أخيه معتصم، فاضطرّ الوالد أن يتدخّل.

في التّفاصيل، نشر نجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته.

ويظهر الفيديو عندما أقدم معتصم المقداد، على تصوير شقيقه الوليد، أثناء تواجده بجانب زوجته نور غسان مقداد، ويعلق قائلاً :”تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك”.

الوليد لم يتفوه بكلمة واحدة، بل إكتفى بالإبتسام بينما إعتلت ضحكة شقيقه صالة المطار.

والد مقداد، ​خالد المقداد​، دخل في السجال مدافعاً عن إبنه الوليد قائلاً :”هذا يسمى إحترام الرجل للمرأة، ويقول الرسول إستوصوا بالنساء خيراً، ولكن يبدو أنك مقهور”.

المعتصم رد على والده قائلاً :”حسناً زوجوني، حتى ما أظل مقهور”، ليرد والده “أنت مش قد الجيزة “، وأشار إلى زوجته، في لفتة منه إلى أن القرار بيدها.

المتابعون إنهالوا بالتعليقات، وطرحوا العديد من التساؤلات إذا ما كان الوليد قد أخذ موافقة والدته قبل أن يقدم على الخطوبة والزواج، حتى أنهم تسألوا إذا ما كانت والدته هي من أقدمت على تعريف نور على الوليد.