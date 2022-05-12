أخبار اليمن : 60 الف طناً.. وصول سفينتي ديزل إلى ميناء الحديدة

60 الف طناً.. وصول سفينتي ديزل إلى ميناء الحديدة
اعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء اليوم الخميس 12 مايو 2022م، افراج تحالف العدوان عن سفينتي مشتقات نفطية وإحتجاز ثالثة.
واعلنت شركة النفط وصول سفينتي الديزل ( يوهود) والتي تحمل على متنها كمية 31,959طن )، والسفينة (برنسس خديجة) والتي تحمل على متنها كمية
29,226 طن من مادة الديزل.
مشيرة إلى إحتجاز تحالف العدوان للسفينة "كورنيت" والمحملة بكمية 20 الف طن بنزين و 9 الف طن ديزل بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الامم المتحدة .
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