شاهد .. لن تصدق كم فارق العمر بين أصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن.. هل الفنانة أكبر منه ؟؟ أخيراً السر المخفي ظهر للعلن !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم فارق العمر بين أصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن.. هل الفنانة أكبر منه ؟؟ أخيراً السر المخفي ظهر للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

أحتفلت الفنانة السورية أصالة بزواج إبنتها شام الذهبي على رجل الاعمال المصري أحمد هلال نهاية شهر مارس الماضي، في حفل حضره كبار الفنانين.



واختارت أصالة الإعلان عن الخبر السعيد بطريقة عفوية، أثناء إحيائها حفلا غنائيا في القرية العالمية في دبي مؤخراً.

وخلال تواجدها على المسرح خاطبت أصالة الجمهور قائلة: "بدي أخبركم إن عرس ابنتي شام وأحمد إن شاء الله قريب"

وأحتفلت أيضاً النجمة السورية أصالة، في سبتمبر الماضي بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين، بعد علاقة حب أستمرت فترة قصيرة.

يذكر أنهما يبلغان من العمر 52 عاماً، فلا يوجد بينهما فارق عمر إلا شهور فقط، فهما في نفس العمر، أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969.