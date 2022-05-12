أخبار اليمن : امطار متوقعة على المرتفعات .. طقس حار على الهضاب الداخلية

امطار متوقعة على المرتفعات .. طقس حار على الهضاب الداخليةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، طقساً حاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة وجاف في الصحارى والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الشرقية و تتراوح درجات الحرارة ما بين 37-43 درجة مئوية .

وأشار إلى أن الطقس سيكون حاراً ورطباً في المناطق الساحلية الجنوبية والغربية و تتراوح درجات الحرارة ما بين 34-37 درجة مئوية.

وحسب المركز من المحتمل انتشار غبار واسع، على الصحارى و الهضاب الداخلية وقد تطال أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية .

ومن المتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية سيما الجنوبية الغربية منها، خصوصاً على محافظات إب ، تعز وريمة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتأثرة بالأجواء الحارة و الشديدة الحرارة والجافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الحر المتوقعة ، وفي المناطق المتأثرة بالغبار إلى عدم التعرض المباشر للغبار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المواطنين في المناطق الجبلية وخصوصاً الجنوبية الغربية إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

