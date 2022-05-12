شاهد .. ضرب واشتباك بالأيدي بين منى زكي وياسمين وعبد العزيز والنجم احمد السقا يتدخل لفض الاشتباك !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ضرب واشتباك بالأيدي بين منى زكي وياسمين وعبد العزيز والنجم احمد السقا يتدخل لفض الاشتباك !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

علاقة صداقة غير طبيعية تجمع بين النجمتين منى زكي وياسمين عبدالعزيز، ويبدو أن مشاعر الصداقة والمحبة بينهما قد تغلبت على شعور المنافسة الذي يكون بين أي زميلتين في العمل.

وقد اتضح ذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات على موقع انستجرام استفتاء بين النجمتين، حيث نشرت صورة مركبة لهما، ووجهت سؤالا للمتابعين: "بتحبوا مين أكتر؟".

المتابعين انقسموا بين منى وياسمين، ليفاجئوا بتعليق من النجمة منى زكي تعلن اختيارها لصديقتها ياسمين لتفوز هي بالاستفتاء.

وقد تعرضت الصديقتين والمقربتنين جداً من بعضهما منى زكي وياسمين عبد العزيز في وقت سابق لخلاف حاد وصل حد الاشتباك بالأيدي بينهما.

وفي هذذا السياق كشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الشجار الكبير مع زميلتها منى زكي في أحد أعمالهما الفنية.

وقالت إن صداقتها القوية التي تجمعها حالياً بمنى بدأت بشجار كبير خلال مسرحية “كده أوكيه” التي عرضت في عام 2003.

وقالت إنه خلال كواليس المسرحية وبينما يشاهد الجمهور العرض على المسرح نشب شجار بينها وبين زكي، فيما حاول زميلهما أحمد السقا تهدئة الوضع بينهما بأخذهما إلى غرفته للتصالح.

لافتةً إلى اشتعال الأمور بينهما أكثر، إذ انفعلتنا وبدأتها في ضرب بعضهما البعض، بينهما يقف السقا بينهما محاولاً فض الشجار.

ووصفت عبد العزيز المشهد قائلة: “كنا بنتخانق.. وأنا عايزة أضربها وهي عايزة تضربني واطلع على الكنبة وهي تطلع عشان تجيلي وأحمد السقا في النص بيحوش بينا وعايز يصالحنا”.

لكنها أكدت خلال حوارها السابق مع الإعلامية منى الشاذلي بـ “برنامج معكم“، على قناة CBC، أنهما تصالحتا بعد هذه الحادثة، وتجمعهما الآن صداقة قوية رغم اختلاف شخصيتيهما.