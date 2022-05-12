شاهد .. خفايا وأسرار تُكشف للمرة الأولى وراء طلاق هيفاء وهبي من أحمد أبو هشيمة.. أخيراً ظهر المستور للعلن !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار تُكشف للمرة الأولى وراء طلاق هيفاء وهبي من أحمد أبو هشيمة.. أخيراً ظهر المستور للعلن !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

عاد الحديث مجددا عن سبب طلاف الفنانة اللبنانبة هيفاء وهبي من أحمد أبو هشيمة خلال الايام القليلة الماضية، بعد انفصال الأخير عن ياسمين صبري، حيث تساءال الكثير عن سبب طلاقهما وهل هو مشابه لما حدث للفنانة المصرية.

وكثرت الشائعات والتساؤلات حول أسباب طلاق هيفاء وهبي وأحمد أبو هشيمة رغم اصدارهما بياناً ذكرا فيه أن طلاقهما جاء عن قناعة تامة من الطرفين وان سببه هو اختلاف في وجهات النظر وأن علاقة الصداقه ستجمعهما دائماً.

وفجاءت التكهنات أن الإخوان المسلمين السبب وراء اتخاذ قرار الطلاق ، وأنهم دفعوا 30 مليون دولار لـ أبوهشيمة لتطليق هيفاء وهبي كما أنهم تحملوا دفع مؤخرها البالغ 5 ملايين دولار.

وقالت مجلة روز اليوسف "إن أبوهشيمة حاول استغلال نفوذه الاقتصادي لتحقيق طموحه السياسي من خلال الدخول في ركب الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير بتفكيره في الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2010 بمدينة سمسطا في محافظة بني سويف، (شمال صعيد مصر).

ولكن سرعان ما انهار هذا الطموح نظرا لعدم اقتناع أهالي دائرته به سوى كونه (جوز الست)، وأن أحد المقربين نصحه بعدم الترشح خوفا من استغلال المنافسين له هيفاء وهبي والإساءة إليها".

مما اضطره لتقديم بلاع ضد رئيس تحرير المجلة للنائب العام المصري بتهمة السب والقذف ونشر أخبار مغلوطة من شأنها النيل من سمعته وكرامته.