شاهد .. فتاة حسناء تعرض نفسها للزواج وتعلن بحثها عن عريس بطريقة غريبة وفي و سط شارع عام !! (صورة)

انت الان تتابع خبر فتاة حسناء تعرض نفسها للزواج وتعلن بحثها عن عريس بطريقة غريبة وفي و سط شارع عام !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت فتاة سودانية، الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بعد رفعها لافتة تطلب فيها الزواج وسط شارع عام في الخرطوم.

وأظهرت صوراً، فتاة سودانية تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم.



ورصدت الصورة، الفتاة تضع كمامة سوداء على وجهها، في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية، حيث ظهرت تلوح بلافتة كتبت عليها :"عايزة عريس، أرغب في الزواج و أقبل التعدد"، ثم وضعت رقم هاتفها.

