شاهد .. هل تذكرون قضية ’’بسنت خالد‘‘ ضحية الابتزاز الإلكتروني ؟؟ هكذا كان مصير الفاعلين أخيراً بعد اصدار القضاء حكمه !

انت الان تتابع خبر هل تذكرون قضية ’’بسنت خالد‘‘ ضحية الابتزاز الإلكتروني ؟؟ هكذا كان مصير الفاعلين أخيراً بعد اصدار القضاء حكمه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

قضت محكمة جنايات طنطا في مصر بمعاقبة المتهمين الـ 5 في قضية بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، بأحكام متفاوتة، حيث عاقبت 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

هذا وقد شهدت قضية الفتاة "بسنت" التي انتحرت بحبة الغلال السامة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، مفاجآت صادمة في الجلسة السابقة، حيث ذكر محامي المتهمين خلال الجلسة أن "الصور الفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة"، مدعياً أن "الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين"، لافتاً إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.

في الوقت نفسه، قال تقرير الطب الشرعي وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أوضح أنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب، بحسب العربية.

وكانت النيابة العامة ذكرت أنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ارتكب المتهمون وهم: "أ.م" (17 سنة) طالب، و"م.ض" (21 سنة) عامل، و"أ.ي" (20 سنة)، و"ع.م" (19 سنة) عامل، و"ع.م" (16 سنة) طالب بالصف الثاني الثانوي، عدة جرائم، حيث اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، ونقلوا بدون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صوراً ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، ونشروها بغير رضاها.

وعليه أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر واستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسياً وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد.