شاهد .. سألوا رحمة أحمد نجمة ‘‘الكبير أوي’’ من الأفضل انتِ ام دنيا سمير غانم فصدمت كل الوسط الفني بإجابتها !؟

انت الان تتابع خبر سألوا رحمة أحمد نجمة ‘‘الكبير أوي’’ من الأفضل انتِ ام دنيا سمير غانم فصدمت كل الوسط الفني بإجابتها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة رحمة أحمد خلال حوارها مع برنامج ET بالعربي، عن المقارنة بينها وبين الفنانة دنيا سمير غانم بطلة الأجزاء الأولى من مسلسل الكبير أوي 6... فأكدت أنها شعرت بالقلق من تلك المقارنة قائلةً: المقارنة موجودة طول الوقت في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه.

وأضافت "المقارنة حاجة مترسخة عند الناس، أن طول الوقت هتقارن، طيب أفرض اللي قدامك ده عنده حاجة يقدمها، ليه تحكم عليه من بدري، دي حاجة ممكن تعجز أي حد وتوقفه".

وتطرّقت رحمة أحمد إلى إشادة دنيا سمير غانم بدور "مربوحة" الذي قدّمته في مسلسل "الكبير أوي 6" بالقول: "ممتنة أوي لردّها، أنا من جمهور دنيا سمير غانم وجمهور "الكبير"، وأنا بذاكر للمسلسل، كنت بتفرج على الحلقات وهدية بتشدني من أولها لآخرها وأفضل أضحك".

وأشارت إلى أنها كانت تشاهد الحلقات القديمة من المسلسل من أجل التحضير لدورها في الجزء السادس منه، موضحةً: "أكون متفقة مع أستاذ أحمد الجندي أني أكتب حاجة لكن أقول له بص أنا كمّلت الحلقة لآخرها من كتر ما هي حلوة".

واختتمت رحمة أحمد حديثها عن دنيا سمير غانم مؤكدةً: "أنا ممتنة أوي لردّها وهي فنانة عظيمة محدّش يختلف عليها".