شاهد .. ليس ياسر جلال ولا مكي ولا محمد رمضان.. هذا هو النجم الذي خطف إعجاب محمد صلاح ووصفه بالجامد .. لن تصدق من يكون ؟!

انت الان تتابع خبر ليس ياسر جلال ولا مكي ولا محمد رمضان.. هذا هو النجم الذي خطف إعجاب محمد صلاح ووصفه بالجامد .. لن تصدق من يكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

جاء ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022 مميزا، إذ ظهر اسمه في أولى حلقات عملين دارميين هما مسلسل دايما عامر للفنان مصطفي شعبان ومسلسل راجعين يا هوى للفنان خالد النبوي، وذلك في استمرار لظهور الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في دراما رمضان على مدار الأعوام السابقة.

ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022 لفت أنظار محبيه وجمهوره، حيث ظهر محمد صلاح ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوي من خلال مشهد لخالد النبوي الذي يجسد دور «بلغ أبو الهنا» والذي كان يشاهد إحدى المباريات لمحمد صلاح خلال تسجيله هدفًا لفريقه في الدوري الإنجليزي، وظل يهتف قائلا: «مو صلاح.. مو صلاح» بسبب فخره الكبير بنجم بلاده الذي احرز هدف.

كما ظهر صلاح أيضاً في مسلسلات أخرى أبرزها الكبير أوي 6.

وأشاد محمد صلاح ، بمسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والذى تم عرضه حصريًا على قناة dmc ومنصة watch it.

حيث نشر أكرم حسني فيديو شاركه محمد صلاح معه على موقع إنستجرام، أثناء مشاهدته المسلسل معلقًا: "أنت جامد أوي أقسم بالله.

وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام يسأل جمهوره: "لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟"، كما علّق على محمد صلاح وكتب "أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه؟!!.