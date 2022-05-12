شاهد .. أخبار عودة أبو هشيمة لطليقته هيفاء وهبي تُشعل الأنترنت .. والإعلامي عمرو الليثي يكشف هذا الأمر للعلن !

انت الان تتابع خبر أخبار عودة أبو هشيمة لطليقته هيفاء وهبي تُشعل الأنترنت .. والإعلامي عمرو الليثي يكشف هذا الأمر للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة ياسمين صبري ورجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة تصدرا اهتمام المتابعين في الوقت الحالي وذلك بعد تأكيد خبر انفصالهما والذي كانت ترددت شائعات عنه في الفترة الماضية.

وفيما خص سبب انفصال الثنائي الشهير، فقد قال مصدر مقرّب من الثنائي ان الطلاق وقع، مؤكداً ان عودتهما لبعض شبه مستحيلة وخاصة من جانب ياسمين صبري التي هي من طلبت الطلاق ووافق احمد ابو هشيمة نزولا عند رغبتها.

واضاف المصدر ان سبب الطلاق يعود لمشاكل حصلت بين الثنائي فيما خص موضوع الانجاب وعودة ياسمين للتمثيل بعد انقطاع لمدة عامين متتاليين.

ومن خلال برنامج بوضوح الذي عرض عبر قناة الحياة في حوار شيق مع الإعلامي عمرو الليثي

خاض أحمد أبو هشيمة في عدة مواضيع بناءاً على الإستفسارات التي قدمها عمرو الليثي عبر الحلقة ومن إحدى الإستفسارات كانت ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بفنانة لبنانية مؤخراً لينفي هو حقيقة الخبر مشيراً بجملة واحدة "أنا أعزب".

على الصعيد الآخر وحول عودته للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أكد أن علاقته انتهت بهيفاء وهبي ولم يعد أي علاقة تمده بها مطلقاً وكل ما ذكر حول عودته كان مجرد شائعات.

يذكر أن كل من رجل الأعمال المصري والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد انفصلا عام 2012م.