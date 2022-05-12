شاهد .. محمد صلاح خصمي.. سألوا زيدان عن رأيه في الفرعون المصري فصدمهم بإجابته و الذي لم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر محمد صلاح خصمي.. سألوا زيدان عن رأيه في الفرعون المصري فصدمهم بإجابته و الذي لم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

في مستوى ميسي، أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل، ريال مدريد يدرس تقديم عرض لضم صلاح.. تلك العناوين أبرزتها الصحف العالمية في حديثها عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

فرض صلاح نفسه على الساحة العالمية، وأجبر كبار النجوم على التغني باسمه، فمن تحطيم الأرقام القياسية إلى التلاعب بدفاعات المنافسين بشكل مثير.

"في مستوى ميسي"

أشاد الإنجليزي مارتن كيون، مدافع آرسنال الأسبق، بالدولي المصري، وقال: "محمد صلاح الآن في مستوى ليونيل ميسي، نحن لا نبالغ، وما يقدمه محمد صلاح كل يوم يثبت ذلك.. إنه الأفضل على الكوكب".

"أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل"

وأثنى كلاوديو رانييري مدرب واتفورد على مو، وقال عقب مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي: "أعتقد أن صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم في هذه اللحظة، إن لم يكن الأفضل".

وأضاف: "صلاح في حالة جيدة وكل لمساته تتحول إلى أهداف، تحياتي له فهو يقدم أداء جيد مع ليفربول".

"لا أحد أفضل منه في العالم الآن"

ولم ينكر يورجن كلوب مدرب ليفربول، الإنجازات التي يدقمها نجم فريقه، وقال عنه: "من أفضل من صلاح الآن؟ لا يوجد أحد أفضل، هذا واضح".

وأضاف: "إنه الأفضل، وكلنا نرى ذلك، نحن لا نتحدث عما فعله ميسي ورونالدو من أجل كرة القدم العالمية وهيمنتهما، لكن في الوقت الحالي، هو الأفضل".

وحينما كان زين الدين زيدان مديراً فنياً لريال مدريد الإسباني، أجاب عن سؤال بشأن لاعب ليفربول محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق قمة فريقه أمام ليفربول، بطريقة مبهمة.

وبالرغم من التقارير التي تحدثت حينها عن أن المصري الدولي قد ينتقل إلى النادي الإٍسباني بنهاية الموسم ، إلا أن الفرنسي زيدان رفض الحديث عن نجم ليفربول قبل تلك "الموقعة".

وقال زيدان ، إن "صلاح ليس بين لاعبي فريقي. لدي 25 لاعبا هنا في الوقت الحالي. أنا مدرب ريال مدريد واستمتع بكل لحظة في عملي حاليا. تركيزي ينصب على المباراة وخوض مباراة ضد لاعبين أمثال صلاح، وصلاح هو خصم بالنسبة لنا ".