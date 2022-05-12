شاهد .. معتصم مقداد يصدم الكل بما قاله دون خجل عن زوجة أخيه وليد ! والمفاجأة الغير متوقعة في ردّة فعل الأب ؟!

انت الان تتابع خبر معتصم مقداد يصدم الكل بما قاله دون خجل عن زوجة أخيه وليد ! والمفاجأة الغير متوقعة في ردّة فعل الأب ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

مؤخراً كانت قدظهرت خلافات وأسرار عائلة الوليد مقداد إلى العلن من جديد، حيث نشب الخلاف الأخير بينه وبين أخيه معتصم، فاضطرّ الوالد أن يتدخّل.

جاء ذلك عندما نشر نجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته.

ورصد الفديو إقدام معتصم المقداد، على تصوير شقيقه الوليد، أثناء تواجده بجانب زوجته نور غسان مقداد، ويعلق قائلاً دون خجل:”تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك”.

هذا ولم يتفوه الوليد بكلمة واحدة، بل إكتفى بالإبتسام بينما إعتلت ضحكة شقيقه صالة المطار.

والد مقداد، ​خالد المقداد​، دخل في السجال مدافعاً عن إبنه الوليد قائلاً :”هذا يسمى إحترام الرجل للمرأة، ويقول الرسول إستوصوا بالنساء خيراً، ولكن يبدو أنك مقهور”.

المعتصم رد على والده قائلاً :”حسناً زوجوني، حتى ما أظل مقهور”، ليرد والده “أنت مش قد الجيزة “، وأشار إلى زوجته، في لفتة منه إلى أن القرار بيدها.

هذا وتساءل الجمهور إذا ما كان الوليد قد أخذ موافقة والدته قبل أن يقدم على الخطوبة والزواج، حتى أنهم تسألوا إذا ما كانت والدته هي من أقدمت على تعريف نور على الوليد.