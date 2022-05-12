شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنان الراحل محمود غريب.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنان الراحل محمود غريب.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

يُعد النجم الراحل غريب محمود أحد أبرز وأهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث يتمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا.

وبالرغم من أنه لم يشارك في أدوار كثيرة، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات من النادر تكرارها، حيث يتميز بخفة ظله وطيبة قلب واضحة وموهبة شديدة الخصوصية.

المفاجئ في الأمر أن الفنان غريب محمود لديه ابن يعمل في الوسط الفني، وهو الفنان الشاب محمود غريب محمود، والذي شارك في العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة منها مسلسل «خطوط حمراء»، مسلسل «فرعون» مسلسل "العراف"، مسلسل" استيفا" ومسلسل "سرايا عابدين" الجزء الثاني.

وكانت نهاية الفنان غريب محمود مأساوية، حيث سقط مرتين خلال تنفيذه لدوره بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية كانت هي الأخيرة التي أدت لرحيله.