شاهد .. عروسة تطرح عريسها أرضًا في حفل الزفاف وأمام كل الحضور بسبب ما فعله !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر عروسة تطرح عريسها أرضًا في حفل الزفاف وأمام كل الحضور بسبب ما فعله !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

في بداية تؤشر على الحياة الزوجية التي سترافقهما طيلة حياتهما، بدأ عروسان تركيان حاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو حفل زفافهما بضربة خاطفة من العروس أوقعت العريس أرضاً، لكنها كانت حركة ودية تنبأ بالحب وبالحياة الزوجية القادمة.

وفي التفاصيل، افتتح زوجان تركيان من منطقة دينيزلي حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بعرض رياضي ‏لفنون القتال، مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح، التي تعتبر تقليداً لبدء باحتفال الزواج.‏

وقامت العروس، التي تعمل كمدرّبة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم عرض قتالي، أقدمت خلاله على طرح ‏العريس، الممارس الهاوي للرياضة، أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها ‏بالتصفيق الحار.‏

وحاز مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي على إعجاب ناشطي مواقع التواصل الذين تداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع منشورات تشير إلى الترحيب "بالبداية ‏الموفقة للعروس" في حياتها الزوجية