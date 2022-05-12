شاهد .. طغت بجمالها على سمارة يحيى طليقة أبو جبل.. لن تتخيل من هي زوجة الفنان إيهاب فهمي !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر طغت بجمالها على سمارة يحيى طليقة أبو جبل.. لن تتخيل من هي زوجة الفنان إيهاب فهمي !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

عايد الممثل المصري ​إيهاب فهمي​ زوجته بمناسبة عيد ميلادها في إبريل الماضي وذلك من خلال صورة شاركها عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر إيهاب وزوجته بالصورة وهما يبتسمان وبديا بغاية السعادة، وعلق فهمي على الصورة بكلمات غزلية.

وكتب: "كل سنه وانتي الحب كله وست الكل ووش السعد وسر كل حاجه حلوه وسبب ضحكتي وسبب فرحتي سندي وظهري الست اللي ب ١٠٠ رجل ربنا مايحرمني من نعمه وجودك فى حياتي وعقبال ١٠٠ سنه سعاده وصحه وستر".

وفوجئ الجمهور بملامح زوجته التي بدت جميلة للغاية وشبهها كثيرون بسمارة يحيى زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، في حين قال آخرون إنها أجمل منها.

وإنتشرت الصورة بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن إعجابهم بالصورة متمنيين لزوجة فهمي سنة جميلة.