شاهد .. شادية تطلقت ليه ؟!.. ابنة صلاح ذو الفقار فضحت السرّ الصادم على الهواء مباشر بجرأة غير مسبوقة !!

انت الان تتابع خبر شادية تطلقت ليه ؟!.. ابنة صلاح ذو الفقار فضحت السرّ الصادم على الهواء مباشر بجرأة غير مسبوقة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار كانت مؤخراً قد خرجت مؤكدة أن الفنانة شادية زوجة أبيها كانت تعاملهم بشكل جيد جدا ، ولا تتدخل في شئونهم أو علاقتهم بأبيهم.

ووقتها جاء ذلك خلال"خلال حوار ببرنامج "باب الخلق" المذاع علي فضائية "النهار" ، خرجت المحامية مني ذو الفقار.

ابنة الفنان الكبير "ذو الفقار " قالت :"أن صلاح ذو الفقار حافظ علي علاقة الألفة والمحبة مع والدتها "السيدة زينب"، حيث كانت تربطهما صلة قرابة وصداقة حقيقية".

وتابعت الابنة أنه كان يقضي معهم أيام الجمعة كاملة بشكل منتظم، مؤكدة أنهما لم يعلنا عن طلاقهما بشكل رسمي حتي توفاهما الله.

كما وأكدت دون أي خجل أن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لعدم قدرة شادية علي الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهضت أكثر من مرة، وخضعت لعدد من العمليات الكبرى.