شاهد .. بعد أسابيع من زواجها.. طلاق البلوجر المصرية أحلام أثناء أداء العمرة والكل مصدوم !! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر بعد أسابيع من زواجها.. طلاق البلوجر المصرية أحلام أثناء أداء العمرة والكل مصدوم !! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت البلوجر أحلام، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بطلاقها من زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي .



وأكدت أحلام أنباء انفصالهما بعدما نشرت عدة فيديوهات وصور عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية، تعلن فيهم أسباب الانفصال.



وذلك بعد عدة أسابيع قليلة من زواجهما الذي تصدر البحث لمدة أيام بسبب تكاليفه العالية.



وكتبت أحلام:" أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات..ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة".



وأصبح سبب طلاق "احلام" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن صدمتهم من إقدام زوجها على تطليقها لهذا السبب وتعرضها للضرب أثناء أداء العمرة.