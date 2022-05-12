شاهد .. فتاة مصرية شديدة الجمال تصور شاب أثناء علاقة بينهما وتبتزه.. وهكذا كانت نهايتها والذي صدمت الكل !

انت الان تتابع خبر فتاة مصرية شديدة الجمال تصور شاب أثناء علاقة بينهما وتبتزه.. وهكذا كانت نهايتها والذي صدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

على عكس المعتاد في قضايا الابتزاز الإلكتروني، قامت فتاة بابتزاز شاب بصور ومقاطع فيديو فاضحة، بعد أن استدرجته في إقامة علاقة معها وتصويره من خلال هاتفها، وأرسلت الصور لشركائها لابتزازه والحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور.



وتقدم الشاب ببلاغ للأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من جانب الفتاة وشخصين آخرين.



ومن جهتها، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الفتاة وشركائها ومواجهتهم ببلاغ الشاب، واعترفوا بجريمتهم، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لكل منهم.