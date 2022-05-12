شاهد .. الكشف عن أجر الفنان محمد رمضان في حفلات جدة.. رقم فلكي يفوق الخيال والمعقول !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن أجر الفنان محمد رمضان في حفلات جدة.. رقم فلكي يفوق الخيال والمعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

اصبح اسم الفنان المصري ​محمد رمضان​ مؤخرا يتردد ضمن الفنانين الأعلى أجرا في سوق الحفلات الغنائية، وقبل أيام كان قد شارك بإحياء حفله في السعودية بالتزامن مع احتفالات مدينة جدة بالعيد والذي قدم خلاله عرضا استعراضيا.

وقد علم موقع الفن ان رمضان حصل على 250 ألف دولار أميركي في الحفل، ليصبح بذلك الأعلى أجرا بعد الفنان عمرو دياب والذي يتقاضى ما يقرب من 500 ألف جنيه.



من جانب آخر، يستعد محمد رمضان لإطلاق مجموعة جديدة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت يحضر لفيلم جديد بعد مسلسله الأخير "المشوار".