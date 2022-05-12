شاهد .. أحمد أبو هشيمة يصدم الكل بأول ظهور له منذ طلاقه من النجمة المصرية ياسمين صبري !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أحمد أبو هشيمة يصدم الكل بأول ظهور له منذ طلاقه من النجمة المصرية ياسمين صبري !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

شارك رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ متابعيه صوراً جديدة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي.





ظهر أبو هشيمة وهو يرتدي تيشرت باللون الرمادي من ماركة "دولتشي أند غابانا" العالمية، وبنطال من قماش الجينز، وحذاء من نفس لون التيشرت، ما أظهر جمال جسده ولياقته وذوقه الرفيع بإختيار ملابسه.



لاقت الصور إنتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معه، وعبروا عن محبتهم له.



وكان قد تصدر أبو هشيمة الترند في محركات البحث، بسبب إنتشار خبر طلاقه من الممثلة المصرية ياسمين صبري.