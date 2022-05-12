شاهد .. وفاة نجم مسلسل طاش ما طاش تبكي قلوب وعيون الجمهور.. لن تصدق من هو ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر وفاة نجم مسلسل طاش ما طاش تبكي قلوب وعيون الجمهور.. لن تصدق من هو ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الأربعاء في 4 أيار 2022 الموافق فيه 3 شوال من العام 1443 هجرية الممثل السعودي ​جعفر الغريب​ وذلك عن عمر ناهز الـ67 عاماً.

وشارك في أكثر من 80 عملا دراميا تلفزيونيا سعوديا وخليجيا أبرزها مسلسلات "طاش ما طاش" و"عيال صابر" و"أهل الديرة" و"خارطة أم راكان" و"يا تصيب يا تخيب" و"أصعب قرار" و"مجاديف الأمل" و"أيام السراب".

وقدم عددا من الأفلام منها "بعد الخميس" و"أربعون عاما وليلة" و"صمت الجدران" إضافة إلى مشاركته في البرنامج التلفزيوني "سلامتك".

وحصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي في مهرجان المسرح الخليجي عام 1996 كما مثل السعودية في العديد من المهرجانات المسرحية.