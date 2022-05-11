شاهد .. النجمة هيفاء وهبي تزلزل الأنترنت بإطلالة صارخة من باريس.. والجمهور مصدوم !! (صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة هيفاء وهبي تزلزل الأنترنت بإطلالة صارخة من باريس.. والجمهور مصدوم !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/12 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وهبي مجموعة صور جديدة لها من باريس في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وأطلت هيفا بلوك لافت من خارج شباك السيارة وخلفها برج إيفل المضاء، بلقطة ساحرة ومميزة، وإعتمدت هيفا إطلالة كلاسيكية، إذ إرتدت قميصاً وشورت باللونين الرمادي الفاتح والأبيض.



وكانت هيفا شاركت المتابعين لحظات عاشتها في باريس، ونشرت يومياتها وهي تتجول بشوارع المدينة، وأطلت مؤخراً باللون الأسود، ما أظهر جمالها وشياكتها وذوقها العالي بإختيار ملابسها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وحرصت على وضع ماكياج خفيف أظهر نعومة ونضارة بشرتها، وكانت تضع على عينيها نظارة شمسية.



لاقت الصور إنتشاراً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معها، معبرين عن إعجابهم بها ومحبتهم لهيفا.