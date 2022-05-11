شاهد .. سألوا الفرعون المصري محمد صلاح من هو خليفة كريستيانو وميسي فصدم الوسط الكروي بإجابته !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفرعون المصري محمد صلاح من هو خليفة كريستيانو وميسي فصدم الوسط الكروي بإجابته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أكد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صعوبة تحديد خليفة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نظراً لما قدمه الثنائي في عالم كرة القدم.

وقال صلاح خلال حوار سابق مع جريدة "آس الإسبانية" نُشر عبر منصات الجريدة المختلفة باللغة العربية والإسبانية والإنجليزية "من الصعب تحديد لاعب، الآن هناك لاعبين كبار، ولكن ما فعله ميسي ورونالدو في عالم كرة القدم كان مذهلًا".

وتابع "بالتأكيد قد يتذكر الجماهير اسمي، ولكن أعتقد أن ما فعلاه في كرة القدم كان رائعًا، وهناك لاعبين حاليًا أعتقد أنهم يلعبون بصورة ممتازة أيضًا".

ورد "ضاحكاً" وفقاً لوصف الصحيفة الإسبانية على سؤال اذا كان يُعد ضمن أفضل اللاعبين في العالم حالياً "نعم بالتأكيد".

وأكمل "عندما أنظر إلى الخلف في مسيرتي أود أن أشعر بأنني حققت شيئًا مميزًا، لهذا أحاول بذل قصارى جهدي في كل مباراة وكل عام من أجل النادي ولنفسي أيضًا".

واستمر "لم أكن أتوقع أن أكون حيث أنا الآن، من الصعب توقع هذا في مرحلة مبكرة، أنا أسير خطوة بخطوة، عندما كنت في مصر، كنت أتدرب فقط للعب في أوروبا، وانضممت بعد ذلك إلى بازل، وقلت آنذاك بأنني أريد اللعب في نادي أكبر".

وصرح "بازل فريق جيد، ولكن كنت أريد الانضمام إلى فريق أكبر، أسير دائمًا خطوة بخطوة، عندما انضممت إلى بازل، أخبرت نفسي بأنني أريد أن أكون أفضل لاعب في تاريخه، هكذا تخطو خطوة، وتليها الأخرى، أعتقد أنها كانت لحظة صعبة، ولكنها جعلتني أقوى".

واختتم "أعتقد أن إسبانيا لديها فريقًا جيدًا في الحقيقة، إسبانيا لديها أفضل اللاعبين، وهي قادرة على العودة للفوز بأمم أوروبا، مرت فترة من الوقت منذ أن فازوا باللقب، ولكن أعتقد أنها لديها فريقًا جيدًا، ولديهم فرصًا كبيرة في التتويج بالبطولة".