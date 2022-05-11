شاهد .. هذا الطفل المبتسم كبر و أصبح اليوم فنان شهير تزوج 15 فتاة.. والمفاجأة الكبرى في هويته !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل المبتسم كبر و أصبح اليوم فنان شهير تزوج 15 فتاة.. والمفاجأة الكبرى في هويته !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

شارك فنان مصري شهير متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة نادرة وهو في مرحلة الطفولة وهو في أحضان الفنانة سوسن بدر.

واتضح أن الطفل الذي في الصورة هو الفنان أحمد فلوكس، الذي طالما يصف سوسن بدر أنها أمه الروحية .

وفي وقت سابق، فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس، جمهوره بالإعلان عن عدد زيجاته السابقة، وهو الرقم الذي صدم البعض مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تبلغ عدد زيجات أحمد فلوكس لهذا الرقم.

وقال أحمد فلوكس في تصريحات صحفية، إنه تزوج مرات عديدة، كاشفاً أن عدد زيجاته بلغ الـ 15 زيجة، وهو رقم ضخم، أكد فلوكس أنه حقيقياً، وليس ادعاءً أو مبالغة منه.

يذكر أن آخر أعمال فلوكس فيلم «الممر»، الذي شارك فيه إلى جوار عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، محمد فراج، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.