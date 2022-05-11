شاهد .. لن تصدق من هي زوجة نجم طاش ما طاش الفنان ناصر القصبي.. والمفاجأة الكبرى بفارق العمر بينهما ؟!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة نجم طاش ما طاش الفنان ناصر القصبي.. والمفاجأة الكبرى بفارق العمر بينهما ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

تداولت عدة حسابات معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي مواقع التواصل، صورة للنجم السعودي ناصر القصبي، وزوجته الكاتبة الشهيرة الدكتورة بدرية البشر.

وأثنى روّاد مواقع التواصل علي جمال زوجته ومكانتها العلمية المرموقة، كما تفاجأ عدد كبير من النشطاء بعد الكشف عن هويتها .

وبالتعريف عن بدرية البشر زوجة النجم السعودي ناصر القصبي التي تصغره بستة أعوام، فهي كاتبة بصحف ومجلات عربية عدة، وحاصلة على دكتوراه بعلم الاجتماع وفلسفة الآداب، ونالت ضمن حفل جوائز الصحافة العربية، جائزة أفضل عمود صحافي لعام 2011 فأصبحت ذلك العام أول امرأة عربية تنالها.

وتحدث النجم السعودي ناصر القصبي في لقاء تلفزيوني سابق عن زوجته الدكتورة بدرية البشر واصفًا إياها بأنها “عظيمة، ومن النعم” عليه، شارحا أنه عندما ينعم الله على الإنسان بمثلها “فإنها تملأ حياتك وتسعدك، وأن تكون مستقرا وعلى علاقة حب، وينشأ أولادك مع هذا الحب، فهذه نعمة عظيمة، ومش ممكن إلا أن تقول الحمد لله”، وفق ما عبر به عن مشاعره نحوها. يُشار أن لهما أربعة أبناء هم : راكان ومهند وهالة وإيمان.