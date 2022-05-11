شاهد .. لن تتوقع بما كان يفطر الفنان فريد شوقي إذا صام رمضان ! هدى سلطان فضحت سرّه المخفي للكل وبجرأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع بما كان يفطر الفنان فريد شوقي إذا صام رمضان ! هدى سلطان فضحت سرّه المخفي للكل وبجرأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

قصّت الفنانة المصرية هدى السلطان بكلِّ جرأة ودون خجل تفاصيل لقاءتها مع الفنان فريد شوقي في حوار قديم لها مع صحيفة الأهرام فاضحةً سره.

الفنانة قصّت قائلةً: “عرض أحد المنتجين عليّ احتكار جهودي الفنية لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت لأستوديو الشركة، ودعاني المنتج لزيارة البلاتوه وقدمني إلى أبطال الفيلم، وكان من بينهم فريد شوقي، وجلست أشاهد التصوير".

وتابعت: "كنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني.

ووفقاً للفنانة قد تحدث قائلاً: "تشربي حاجة ساقعة" فقلت: "لا.. أنا صايمة" وبدت عليه مظاهر الدهشةوهو يقول: "صايمة؟" فقاطعته قائلةً: "وبصلي كمان.. غريبة؟"، فقال: "أبدا.. أبدا" وغادرت الأستوديو بعد ذلك”.

وروت أقاصيص متداولة أن بعض الفنانين كان بيأذن المغرب وهما يأخذوا كأس الخمر ومشيرين إلى فريد شوقي كأحد هولاء.