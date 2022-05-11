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شاهد .. لن تتوقع بما كان يفطر الفنان فريد شوقي إذا صام رمضان ! هدى سلطان فضحت سرّه المخفي للكل وبجرأة صادمة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

قصّت الفنانة المصرية هدى السلطان بكلِّ جرأة ودون خجل تفاصيل لقاءتها مع الفنان فريد شوقي في حوار قديم لها مع صحيفة الأهرام فاضحةً سره. 

 

الفنانة قصّت قائلةً: “عرض أحد المنتجين عليّ احتكار جهودي الفنية لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت لأستوديو الشركة، ودعاني المنتج لزيارة البلاتوه وقدمني إلى أبطال الفيلم، وكان من بينهم فريد شوقي، وجلست أشاهد التصوير".

 

وتابعت: "كنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني. 

 

ووفقاً للفنانة قد تحدث قائلاً: "تشربي حاجة ساقعة" فقلت: "لا.. أنا صايمة" وبدت عليه مظاهر الدهشةوهو يقول: "صايمة؟" فقاطعته قائلةً: "وبصلي كمان.. غريبة؟"، فقال: "أبدا.. أبدا" وغادرت الأستوديو بعد ذلك”.

 

وروت أقاصيص متداولة أن بعض الفنانين كان بيأذن المغرب وهما يأخذوا كأس الخمر ومشيرين إلى فريد شوقي كأحد هولاء.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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