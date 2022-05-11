شاهد .. رحاب الجمل تفضح سرّ طلاق سمية الخشاب أمام الملأ ! لن تصدق ما كان يفعله أحمد سعد بها دون ذرة خجل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر رحاب الجمل تفضح سرّ طلاق سمية الخشاب أمام الملأ ! لن تصدق ما كان يفعله أحمد سعد بها دون ذرة خجل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة رحاب الجمل في تصريحات ضمنية حقيقة السر الصادم وراء طلاق سمية الخشاب من زوجها الفنان المصري أحمد سعد.

جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور".

وعند توقف الحديث التلفزيوني عند نقطة طلاق الخشاب ومواقفها الأخيرة من ضرب المرأة كشفت الفنانة بتصريحاتها المفاجئة سرّ الطلاق بين النجمين.

وقالت "الجمل" إنها تقف في صف سمية الخشاب في خلافها مع أحمد سعد في إشارة إلى الطلاق الأخير الذي حدث بينهما وتقريع الطليقة لطليقها عبر منشوراتها.

وبلهجة صريحة وصادمة قالت "رحاب": "محبش راجل يضرب ست، وأنا ضربت رجالة كتير تعرضوا ليا من قبل" ما قد يمثل حقيقة إضافية للتداولات التي تتحدث عن كون التعنيف الزوجي والضرب سبباً في طلاق الفنانة الخشاب من أحمد سعد.