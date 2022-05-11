أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسين عذبان

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسين عذبانبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /حسين علي مبارك عذبان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الحاج/ محمد مبارك عذبان، والى الاخ محمدعلي مبارك، وكافة آل عذبان، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

