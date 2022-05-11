شاهد .. تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم منه الزعيم ’’عادل إمام‘‘ ويتمنى حذفه من تاريخه الفني وبشكل نهائي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر تعرف على الفيلم الوحيد الذي يتألم منه الزعيم ’’عادل إمام‘‘ ويتمنى حذفه من تاريخه الفني وبشكل نهائي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

في العاشر من شهر سبتمبر من كل عام تحل الذكري الذكرى السنوية لوفاة فنان الشعب سيد درويش، والذي رحل عام 1923 تاركاً تاريخ موسيقي حافل.

لكن هل تعرف أن هناك ما يجمع بين الزعيم عادل إمام ودرويش رغم أن الأول ولد بعد وفاة الثاني بحوالي 17 عاما؟.

القصة تعود إلى مشاركة إمام في فيلم «سيد درويش» الذي قام ببطولته كرم مطاوع وهند رستم وأمين الهنيدي وأخرجه أحمد بدرخان، وعُرض عام 1966 متناولاً سيرة الفنان الراحل، غير أن دور الزعيم في الفيلم كان غريباً على مسيرته الكبيرة، حيث أدى شخصية «صبي العالمة» التي قامت بدورها هند رستم.

وقد صرح الزعيم في أكثر من مناسبة بأن هذا الدور هو الأسوأ في مسيرته، ويحاول بكل الطرق أن يتجنب مشاهدة الفيلم وقت عرضه، مبرراً الموافقة على المشاركة فيه بأنه كان في بداية مشواره الفني وقتها ويحلم بالعمل مع كبار المخرجين، على رأسهم بدرخان، لكن دوره في ذات الوقت خرج بشكل أسوأ ما يكون - بحسب تعبيره.