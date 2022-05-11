شاهد .. لن تصدق كم يبلغ وزن لاعب كمال الأجسام ‘‘بيج رامي’’.. والمفاجأة الصادمة بعمره الحقيقي والذي حاول أخفاءة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يبلغ وزن لاعب كمال الأجسام ‘‘بيج رامي’’.. والمفاجأة الصادمة بعمره الحقيقي والذي حاول أخفاءة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

هو لاعب كمال أجسام محترف من أصل مصري، وفاز مرتين في بطولة نيويورك لكمال الأجسام وحائز على بطولة السيد أولمبيا، إنه ممدوح السبيعي، المعروف أيضًا باسم بيج رامي.

وقد حصل السبيعي على أوراق اعتماده المهنية بالفوز اللقب في أولمبيا للهواة 2012 في مدينة الكويت بعد ثلاث سنوات فقط من التدريب وفي عام 2010 انضم السبيعي إلى نادي أوكسجين في الكويت.

وعندما تقدم إلى مرحلة أولمبيا الكويت للهواة في عام 2012 كان وزنه 286 جنيهًا وأعلن بطلاً وفي عام 2013 تخلى عن أول ظهور له في نيويورك عندما فاز بجوائز Big Ramy في حفل توزيع جوائز السيد أولمبيا لعام 2022.

بيج رامي يتمتع ببناء عضلي ضخم، صنف ضمن أثقل لاعبي كمال الأجسام على مستوى العالم، وذلك حيث يبلغ وزنه 141 كيلو جرام، كما أنه يلعب ضمن فئة الأوزان المفتوحة، ويبلغ من العمر حوالي 37 عامًا،