شاهد .. لن تصدق من هي جدة الفنان الشاب نور خالد النبوي.. ممثلة شهيرة ونجمة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي جدة الفنان الشاب نور خالد النبوي.. ممثلة شهيرة ونجمة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

عواطف حلمي، الفنانة المصرية القديرة، كشفت عن صلة قرابتها بالممثل الشاب نور خالد النبوي لأول مرة، وذلك في أحدث ظهور إعلامي لها، وتحدثت عن علاقتها به وكشفت عن رأيها في أدائه ودخوله مجال التمثيل.

وحلت الفنانة القديرة عواطف حلمي ضيفة على برنامج "نص الحدوتة"، وذلك في أحدث ظهور إعلامي لها بعد غياب طويل، وفاجأت الجمهور في حديثها بالكشف عن صلة قرابتها مع الفنان الشاب نور خالد النبوي، وهو حفيدها من ابنتها، والتي كانت الزوجة الأولى للفنان خالد النبوي، وتحدثت في لقائها عن قوة علاقتها بحفيدها وأشادت به، وعبرت عن حبها الكبير له وتعلقها به أيضاً، وكشفت عدة مواقف طريفة بينهما.

وتحدثت الفنانة عواطف حلمي عن أداء حفيدها نور خالد النبوي الفني بعد احترافه التمثيل مؤخراً، وقالت إنها لم تكن موافقة على اتجاهه للتمثيل لأنها تشفق عليه من متاعب مهنة التمثيل والتي لا يعرفها الجمهور العادي.

وقالت: "والله ما كنت عايزاه، لان ده مشوار صعب والسكة دي صعبة والناس بتفتكر انها سهلة وبتجيب فلوس.. الطريق ده صعب، الواحد لازم ينحت في الصخر عشان يطلع، مش سهل فمكنتش عايزاه".

وشاركت الفنانة عواطف حلمي في العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيه لن أعيش في جلباب أبي.