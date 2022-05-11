شاهد .. أنكشاف قصة الخدعة التي فعلتها نجمة مسلسل الكبير أوي 6 ’’رحمة أحمد‘‘ لإقناع والدها بالموافقة على زواجها !! (ستصيبك بالصدمة)

انت الان تتابع خبر أنكشاف قصة الخدعة التي فعلتها نجمة مسلسل الكبير أوي 6 ’’رحمة أحمد‘‘ لإقناع والدها بالموافقة على زواجها !! (ستصيبك بالصدمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف مهندس الديكور أحمد منصور كواليس تقدمه للزواج من الفنانة رحمة أحمد.

وأوضح أحمد منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أنه أثناء الجلسة التي جمعت العائلتين، بدأت الاختلافات تظهر حول الالتزامات المادية المتعلقة بالزواج.

وقال: "كان في بعض العقبات، وكان ممكن ربنا ما يوفقناش في الموضوع، واتفاجئنا كلنا أن هي قامت سابتنا ودخلت جوه".

وأضاف أحمد منصور أن زوجته رحمة أحمد لجأت إلى خدعة لإقناع والدها بالتساهل في شروطه، وأوضح: "لقيتها بتبعت لي على وتساب أنها هتعمل نفسها بتعيط، وبعتت نفس الرسالة لأخوها التوأم".

وتابع: "دخل باباها واتخض جدا، وهي لعبت شوية تمثيل في الموضوع، وكلنا تأثرنا، ومشيت الجوازة".

وطلبت لميس الحديدي من رحمة أحمد أن تقول لزوجها جملة بطريقة مربوحة، لتقول له : "يا كلوب العتمة، دي أكتر حاجة مناسبة"، لتوجه "الحديدي" سؤالها إلى أحمد منصور حول رومانسية زوجته في الحقيقة ومدى استعانتها بأطقم الملابس مثل مربوحة، ليرد ضاحكا: "مش عارف ينفع نقول ده في التليفزيون؟".