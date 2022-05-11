شاهد .. مراتي بقت 150 كيلو فهل أتزوج غيرها او أعمل ايه ؟؟ .. مبروك عطية يصدم متصل برد غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر مراتي بقت 150 كيلو فهل أتزوج غيرها او أعمل ايه ؟؟ .. مبروك عطية يصدم متصل برد غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من متابع نصه: زوجتي بقت 150 كيلو ومجامعتها صعبة فهل لي أن أتزوج؟

وقال عطية من خلال بث مباشر عبر قناته على يوتيوب: أكيد أنت مخدتهاش 150 كيلو، يا مرحرة فقعدت تأكل لغاية ما بقت 150 كيلو، يا إما تخنت من الزعل لأن فيه ناس بتتخن من الزعل.

وأضاف مبروك عطية: أجازنا وفتحنا الباب لكل واحد بقى للجواز على طول؟.. ماذا لو أنت اللي 150 كيلو، ترميك في الزبالة، تخلعك وتتجوز ولا أيه!

وتابع عطية: الأمور التي يمكن معالجتها تعالج ويجب معالجتها.. شوية رجيم وشوية رياضة ترجع 70 ولا 80 كيلو، والعروسة الثانية جاهزة على الباب والشقة اللي هي عايزاها جاهزة؟.. وهم ما يتلم، هي الدنيا إيه؟.

واستكمل العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية: فيه حاجتين، ما يسمى رجيم على يد طبيبة، تنسقلها اللقمة وتديها برشمتين، وترجع غزال وتنتهي الحكاية ويهدي ربنا سركم، تفتح على نفسك فاتحة تانية ليه تبهدلك عند الرب وعند العبد.

واختتم عطية، قائلا: الزواج ليس سهلا، ثم أيه اللي ضمّنك إن الجديدة مش هتحصلها وتبقى 160 كيلو، هتتجوز ثالت بقى، فضينا مورناش بقى غير الجوازات.