شاهد .. اتطلقتي من جوزك عشان رزلة ؟؟ هكذا لقنت الفنانة انتصار الإعلامية بسمة وهبة درساً لن تنساه في الأدب بعد هذا السؤال المحرج !

انت الان تتابع خبر اتطلقتي من جوزك عشان رزلة ؟؟ هكذا لقنت الفنانة انتصار الإعلامية بسمة وهبة درساً لن تنساه في الأدب بعد هذا السؤال المحرج ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

كانت الحلقة التي استضافت فيها الإعللامية بسمة وهبة الفنانة انتصار واحدة من أكثر حلقات برنامج العرافة إثارة للجدل.

وتضمنت الحلقة الكثير من المفاجآت والاعترافات والكثير من المشاحنات والتصريحات النارية.

وتلقت الفنانة انتصار سؤالا محرجا عن سبب طلاقها من زوجها. وردت بطريقة هادئة ومتزنة على سؤال "جوزك طلقك عشان رزلة؟" حيث قالت انتصار : الطلاق قسمة ونصيب ولا أحد يهرب من المكتوب.

واستحسن الجمهور ردة فعلها خاصة وأن السؤال في رأيهم حمل قدراً كبيراً من الإساءة لها لكنها ردت عليه بثقة وبجمل راقية.

وأضافت : "السؤال عن الطلاق غريب، حد كبير على الطلاق؟ ولو رجل من بين كل الرجال اختارك دا مكتوب، والعيال والطلاق مكتوب".