شاهد .. لن تتخيل ماذا كانت تعمل ‘‘رحمة أحمد’’ نجمة الكبير أوي 6 قبل الشهرة.. مهنتها بعيد عن الفن تماماً وستصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل ماذا كانت تعمل ‘‘رحمة أحمد’’ نجمة الكبير أوي 6 قبل الشهرة.. مهنتها بعيد عن الفن تماماً وستصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة رحمة أحمد، ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على شاشة قناة ON الفضائية، وكشفت عن بدايتها في التمثيل وعملها قبل دخول المجال الفني.

وقالت الفنانة رحمة أحمد التي جسدت دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي" أن بدايتها في التمثيل كانت بعيدة عن تماما عن مجال الكوميديا.

وأضافت : دخولي التمثيل كان صدفة من ربنا، فبعد دخولي الجامعة مع زميلتي من المدرسة وجدنا حفل استقبال في الكلية عرض به إسكتش أضحكني جدا، وأعلنوا عن ترحيبهم بمن يريد الانضمام لفريق المسرح.

وأوضحت : لم أتخيل طول حياتي أن أكون ممثلة ودخلت مع زميلتي فريق التمثيل على سبيل التجربة ولم أخرج منذ ذلك الوقت.

وتابعت : "طول فترة الجامعة كنت بمثل تراجيدي وعياط ونحنحة، وزميلي الفنان صلاح الدالي أخرج لنا مرة في الكلية وكان سابقنا في الدراسة، ونصحني أتجه للكوميديا".

وردا على سؤال عن موقف أسرتها من دخولها مجال التمثيل الاحترافي قالت : بعد إنهاء دراستي الجامعية بدأت العمل في مجالي في معامل تحاليل وشركات أدوية، لكن اضطررت لترك العمل بعد حصولي على فرصة المشاركة في "أمين وشركاه"، وكنت مخطوبة في ذلك الوقت.

وأضافت : والدي ووالدتي كانا يشعران بالقلق من قراري لكن دعماني بحماس عندما عرفا أن مشاركتي ستكون في مشروع بحجم "أمين وشركاه"، وشعرا بأنها خطوة حقيقية.

وبرنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.