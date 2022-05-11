شاهد .. في الحلقة الأكثر غرابة في برنامج رامز موفي ستار.. فان دام تقدم لُيقبل درة ورد الأخيرة صدم كل المشاهدين !! ماذا فعلت ؟؟

انت الان تتابع خبر في الحلقة الأكثر غرابة في برنامج رامز موفي ستار.. فان دام تقدم لُيقبل درة ورد الأخيرة صدم كل المشاهدين !! ماذا فعلت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة درة ضحية الفنان رامز جلال في الحلقة الـ16 من برنامج رامز موفي ستار والمذاع على قناة mbc مصر.

و التقت الفنانة درة بالنجم العالمي فان دام، إلا أنها رفضت تقبيله بسبب كورونا ليعلق رامز جلال قائلا: “ كورونا وأنا متجوزة مش عايزة اتطلق”،وعلق رامز على تحدث فان بالفرنسية قائلا: “أنا واخد فلوس حلوة في البرنامج ده عشان أخدعك”، وبعد الحلقة وصف المتابعون الحلقة لأنها الأكثر غرابة لما تميزت به من اشياء مخالفة لبقية الحلقات، حيث لم يظهر فان دام وهو يريد أن يقبل أي فنانة.

وأغلقت الفنانة درة باب الكرافان على المصورين ليعلق رامز قائلا: “قفلت الباب على المصورين العيال هتتخنق جوا”، وقال رامز أثناء تعريفه لفان بدرة: “زوجة تانية إيه لأ انت هتبوظ الدنيا روح حط ميك أب”.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.