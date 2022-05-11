شاهد .. في أول ظهور لها بعد نجاحها بدور ’’مربوحة‘‘ في الكبير أوي 6.. رحمة أحمد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن دنيا سمير غانم !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر في أول ظهور لها بعد نجاحها بدور ’’مربوحة‘‘ في الكبير أوي 6.. رحمة أحمد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن دنيا سمير غانم !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

وجهت الفنانة رحمة أحمد رسالة لـ دنيا سمير غانم، مشيرة إلى أنها من معجبيها، بجانب الحديث عن كواليس مسلسل الكبير أوي6.

وقالت رحمة أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها كلمة أخيرة: فكرة المقارنة مع دنيا سمير غانم وشخصية هدية قلقتني لأن المقارنة شيء مترسخ لدى الجمهور، وهي فنانة عظيمة وأقول لها إنني من معجبيكِ وممتنة لـ ردك.

كما أشارت رحمة أحمد، إلى أن بعض المشاهد كانت ارتجالا مثل مشهد ودوني الورشة، ومشهد ستو أنا، كما أن بعض المشاهد تمت اعادتها عدة مرات بسبب الضحك.

وتطرقت رحمة أحمد، للحديث عن حياتها الشخصية ونشأتها، قائلة إنها نشأت في منطقة الحسين ولديها 4 أخوات من بينهم تؤام، كما أنها درست في كلية العلوم، ولم تتوقع أن تكون ممثلة بل عملت في عدة معامل للتحاليل ولم تفكر إطلاقا في الاتجاه للتمثيل، حتى جاءت اللحظة التي شعرت بها بحبها للتمثيل، وذلك عندما ذهبت لمسرح الجامعة وانضمت لطاقم المسرح، ومن هنا شاركت في أمين وشركاه ثم مسلسل الكبير أوس الموسم السادس.

وعلى جانب آخر، حقق مسلسل الكبير أوي الموسم السادس نجاحا هائلا منذ عرضه وتصدر التريند عدة مرات، وشارك في المسلسل عدد من الوجوه الجديدة من بينهم عبد الرحمن ظاظا، بجانب العديد من ضيوف الشرف، منهم الفنانة شيرين رضا، وهنادي مهنا.