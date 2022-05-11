شاهد .. تزوجت 3 مرات وندمت على عدم مشاركة العندليب أهم أفلامه وقضية قضت على نجوميتها.. لن تتوقع من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تزوجت 3 مرات وندمت على عدم مشاركة العندليب أهم أفلامه وقضية قضت على نجوميتها.. لن تتوقع من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

هي نجمة لم يحالفها الحظ لأن تكون واحدة من نجمات الصف الأول، رغم أن بدايتها كانت قوية بعدد من الأفلام التي قدمتها .

فمن منا ينسي دور "صفية" في فيلم "المراهقات"، التي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة ، و"سنية" في فيلم "بين السما والارض" .

فهي من الفنانات النادرات اللاتي لديهن حس درامي، برز بشكل أكثر وضوحًا في أدوارها وأعمالها ونجحت في تقديم دور الفتاة البريئة ، وتميزت بأسلوبها الفريد ورقتها وأنوثتها وابتسامتها الناعمة.

مما جعلها تنطلق بخطوات ثابتة نحو النجومية والشهرة وهي ما زالت في سن صغيرة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إنها الفنانة صاحبة الروح الجميلة زيزي مصطفى.

مولد الفنانة زيزي مصطفى ونشأتها

ولدت زينب مصطفى نصر وهذا هو إسمها الحقيقي في الثاني من يونيو عام 1945 وشهرتها الفنية زيزي مصطفى، ونشأت في اسرة تهوي الموسيقى والفن، حصلت زيزي مصطفى على دبلوم في فنون التطريز.

بداية الفنانة زيزي مصطفى الفنية

دخلت الفنانة زيزي مصطفى عالم الفن في سن مبكرة جدا ، حيث كان عمرها 14 سنة عندما اختارها المخرج صلاح ابو سيف للمشاركة في فيلم بين "السماء والارض" مع هند رستم، وعبد المنعم مدبولي ، محمود المليجي ، سعيد ابو بكر ونخبة كبيرة من النجوم في ذلك الوقت ، وقدمت في الفيلم دور سنية ، الفتاة الشابة التي تتفق مع حبيبها علي الانتحار من أعلي إحدي البنايات وتحتجز في المصعد الذي يتعطل بها مع باقي أبطال الفيلم ..لفتت زيزي مصطفي الأنظار لها رغم كونها في السادسة عشر من عمره .

يعد فيلم "المراهقات" المحطة الاكثر أهمية في مشوار الفنانة زيزي مصطفى الفني، حيث شاركت الفنانة ماجدة وتألقت في دور صفية الفتاة التي سلب منها شرفها ، واستطاعت بهذا الدور ان تنتقل إلى النجومية والشهرة ، وتقترب من الجمهور .

وشاركت الفنانة زيزي مصطفى في فيلم البوسطجي والذي كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية علي الشاشة الكبيرة في عام 1968 مع شكري سرحان وصلاح منصور ويعتبر هذا الفيلم من اهم علامات السينما المصرية .

أهم أعمال الفنانة زيزي مصطفى في السينما

شاركت الفنانة زيزي مصطفى على مدار تاريخها الفني في عدد كبير من الأفلام منها ، المتمردون، والنشال، وزوجة رجل مهم، وزائر الفجر، الحريف ، وصور ممنوعة، وحرامية في كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، و زوجتى والكلب، وبنات في الجامعة، والعاشقات، ودائرة الانتقام، وانتبهوا أيها السادة .

كان للفنانة زيزي مصطفى مشاركات مميزة في الدراما التليفزيونية منها ثلاثية " الضحية ..الساقية ..الرحيل " ..الطاحونة ..أبنائي الأعزاء شكرا .. .. احلام الفتي الطائر ..برج الأكابر ..الكهف والوهم والحب ..القاهرة 80 ..اللاعبون بالنار ..أنا وأنت وبابا في المشمش ..ليالي الحلمية ..زيزينيا ..حياة الجوهري .. ريا و سكينه .. وكان أخر أعمالها مسلسل راجل وست ستات" مع الفنان اشرف عبد الباقي .

ومن المسرحيات التي شاركت فيها الفنانة زيزي مصطفى ، مسرحية عبود عبده عبود .

حياة الفنانة زيزي مصطفى الشخصية

تزوجت زيزي مصطفى للمرة الأولى من مهندس بحري وكانت في سن صغيرة ، وأنجبت منه ولدا وبنتا، ولكنها سرعان ما انفصلت عنه بسبب كثرة الخلافات .

وكانت الزيجة الثانية للفنانه زيزي مصطفى من الفنان محمد خيري، بعد قصة حب، وهو الذي قام بدور البطولة في فيلم “العمر لحظة” أمام الفنانة ماجدة، ولكن انشغال زيزي مصطفى بالفن جعل الانفصال أمرا حتميًا.

أما الزيجة الثالثة للفنانه زيزي مصطفى ، كانت من نصيب الفنان يسري مصطفى، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، وسرعان ما انتهى بالانفصال، واحتفظا بعلاقة الصداقة التي جمعت بينهما .

رفضت مشاركة العندليب الأسمر وندمت بعد ذلك

كانت الفنانة زيزي مصطفى وجها جديدا عندما تم ترشيحها لتشارك عبدالحليم حافظ في بطولة فيلم «أبي فوق الشجرة»، ويعد ترشحها للدور تم بسبب تشبيهها بالفنانة سعاد حسني في جمالها ورقتها ، حيث كانت زيزي مصطفى هي المرشحة الأولي للفيلم لتلعب دور أمال ، وهو الدور الذي قامت به بعد ذلك الفنانة ميرفت أمين .

ولكن تضمن العقد شرطا أساسيا غريبا وهو أن تنقص زيزي مصطفى وزنها 10 كيلو جرامات قبل البدء بالتصوير، وأن تلتقي عبد الحليم مرة يوميا ليشرف عليها بنفسه، ويجريا معا بعض البروفات للفيلم.

وخلال البروفات المبدئية كثيرا ما كان يندمج حليم ويخرج عن النص المكتوب ويستبدله بآخر من عنده، ووفقا لما ذكر في عدد قديم من مجلة الشبكة، فإن زيزي مصطفى لم تكن تعلم بأن عبدالحليم معجبا بها، فكان كلا منهما مجروح عاطفيا، فعبدالحليم بعد فشل علاقته بسعاد حسني، وزيزي مصطفى التي كانت قد انفصلت عن زوجها المهندس البحري .

وبعد ذلك زادت عدد الأيام التي كانا يلتقيان فيها، ولم تقتصر على البروفات فقط فقد كانا يخرجان في نزهات معا.

ولكن بعد فترة، تراجعت زيزي مصطفى عن تقديم الدور بسبب ضرورة سفرها إلى سوريا لحضور عرض فيلم البوسطجي ورغبة القائمين على فيلم “أبي فوق الشجرة” في الإسراع في البدء بالتصوير، ما أثر على الدور.

وبعد مرور عشرات الأعوام على هذه الفرصة التي كانت ستغير تاريخ الفنانة الراحلة زيزي مصطفى الفني، أوضحت في حوار قديم أنها ندمت عن عدم المشاركة فيه، أما العندليب فحقق نجاحا ضخما آنذاك بهذا الفيلم الذي استمر عرضه في السينمات عاما كاملا.

قضية "شرف" قضت على نجومية زيزي مصطفى

تسبب إتهام الفنانة زيزي مصطفى في القضية الشهيرة التي عرفت ب " الرقيق الأبيض " مع الفنانة ميمي شكيب في السبعينيات ( عام 1974 ) و مجموعة من الفنانات بعضهم مازال علي قيد الحياة .. إلا إنهم خرجوا جميعا بعد شهرين حبس من التهمة بحكم المحكمة لعدم ثبوت الأدلة .. هذه القضية تسببت في تعطيل نجومية الفنانة زيزي مصطفى كثيرا و أثرت علي مستقبلها الفني .

ورحلت الفنانة زيزي مصطفى عن عالمنا ، في 13 فبراير من عام 2008 رحلت بمنزلها بمصر الجديدة اثر أزمة قلبية مفاجئة.