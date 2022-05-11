شاهد .. والد النجمة المصرية ياسمين صبري ينفجر غضباً ويُهدد .. لن تصدق ماذا حدث !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر والد النجمة المصرية ياسمين صبري ينفجر غضباً ويُهدد .. لن تصدق ماذا حدث !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/11 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبر ​أشرف صبري​ والد الفنانة ​ياسمين صبري​ ، عن إستيائه وغضبه الكبير من بعض المواقع التي وصفها بالوهمية بسبب شائعات التي تقوم بنشرها.

و كتب صبري عبر حسابة الخاص بموقع التواصل الاجتماعي:"اسمحولي اتحدث عن مواقع وهمية تستغل الالام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الاكاذيب مثل موقع عربي نت الذي وضع عن لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين وقد وجهت لهم ميل على موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني".



وأضاف: "او سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الاكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي وطلبت تكذيب هذا الخبر،ومرفق الميل والاكذوبة التي وضعوها عن لساني".